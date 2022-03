Expo Dubai: Abruzzo è opportunità investimenti su idrogeno

(ANSA) - DUBAI, 16 MAR - "E' un bilancio estremamente positivo", quello della missione della Regione Abruzzo dedicata alle energie rinnovabili che si chiude oggi a Dubai, e che riporta in Italia un accordo dell'Azienda regionale delle attività produttive (Arap) con il network internazionale Dii Desert energy per la cooperazione in materia di idrogeno che "potrà portare delle opportunità di investimento nella regione".

A dirlo all'ANSA è Antonio Morgante, direttore generale dell'Arap, facendo un bilancio sulla trasferta della regione negli Emirati, nell'ambito di Expo 2020.

Dii è una rete composta da oltre 50 aziende e organizzazioni di 25 Paesi, operante tra Dubai e Monaco di Baviera: tra i suoi obiettivi, quello di trasformare i sistemi energetici - in primis quelli nelle aree del Medio Oriente e del Nord Africa - nella direzione delle emissioni zero e della transizione energetica, implementando la produzione dell'idrogeno verde, ovvero ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua con l'energia fornita da fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaico ed eolico. L'accordo con il network "conclude un lavoro iniziato ormai da quasi un anno. La Regione Abruzzo tramite Arap diviene un partner strategico all'interno del contenitore Dii" e "la cosa apprezzabile è che oltre a essere un discorso di ricerca e di conoscenza tecnologica, è anche un discorso operativo, considerato che ci sono decine di grandi imprese e player all'interno di questo network con i quali possiamo immaginare delle collaborazioni operative future", ha spiegato Morgante. In Abruzzo, "noi stiamo già operando con alcune linee di finanziamento del Pnrr e avremo bisogno di alta specializzazione sotto questi temi", ha sottolineato.

L'Arap ha poi "partecipato in modo attivo alla discussione all'interno del convegno internazionale" World Hydrogen Mena, dedicato alle nuove tendenze di mercato e strategie sull'idrogeno, "e abbiamo visto già i primi interessamenti di diverse aziende che fanno parte di Dii con le quali abbiamo preso già contatti e nei prossimi mesi diventeranno cosa concreta". In quest'ottica, "in Abruzzo ad aprile o maggio faremo una convention dove inviteremo tutti i partner di Dii", ha concluso. (ANSA).