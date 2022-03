Bighe e cavalli su strade cittadine, multe a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - "Arrivano le prime sanzioni per bighe e cavalli sorpresi dalla Polizia municipale al trotto in città all'esterno delle vie individuate per lo sgambamento degli equini. Due le multe comminate nelle scorse ore dalle pattuglie dei Vigili urbani, facendo scattare un controllo serrato sul territorio contro la presenza indiscriminata di mezzi non autorizzati al transito e che comunque potrebbero rappresentare un rischio potenziale per l'intera utenza". Lo ha detto il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi ufficializzando l'operazione.

"Nel frattempo - aggiunge Foschi - stiamo preparando l'annunciata istituzione di un Tavolo tecnico con Polizia municipale, Ufficio Mobilità e Suap per la redazione del Regolamento di disciplina della circolazione in città dei mezzi trainati da cavalli e la predisposizione dell'obbligo di targa per gli stessi mezzi. Che significa obbligo di stipulare un'assicurazione casco, di microchippare gli animali e di dotare la biga di luci di posizione, rendendola immediatamente identificabile in caso di violazione dell'ordinanza del 21 giugno 2021 che vieta il loro transito indiscriminato sulle strade urbane".

"Nei giorni scorsi abbiamo affrontato la problematica in Commissione a fronte di una crescita esponenziale del fenomeno inerente le incursioni delle bighe e dei cavalli lungo le strade cittadine - ha ricordato Foschi - tutte regolarmente filmate e registrate dai cittadini. Parliamo di incursioni quotidiane, nonostante a Pescara sia in vigore un'ordinanza che vieta esplicitamente il transito dei cavalli da sella e dei mezzi a trazione animale, come le bighe, lungo le strade del centro abitato, e su tutto il territorio comunale, periferia compresa.

Nello specifico, l'amministrazione comunale - ha proseguito - ha riservato tre sole strade per il transito dei cavalli, riconoscendo comunque agli animali il diritto a fare due passi al trotto essendo detenuti sul nostro territorio, ovvero su parte di via Colle Renazzo, strada Vallelunga e di una parte di via Alberto Luciani, tre strade che comunque gravitano nella zona a ridosso del cimitero di San Silvestro". (ANSA).