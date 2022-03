Arta:Imprudente,bene i fondi,ma partita vera è riforma PA

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAR - "Vanno bene gli ingenti fondi del Pnrr, ma la partita vera è riformare la PA: è la base per lavorare ed affrontare con successo nuove sfide al fine di rendere questa Regione competitiva assicurando a cittadini ed imprese tempi e regole certe. Ma questo è un tema nazionale: in regione Abruzzo le problematiche ambientali, come del resto in altri settori, le stiamo affrontando con difficoltà organizzative e di personale per la carenza di profili tecnici specialistici. Dopo 20 anni e dopo esodi di un numero importante di dipendenti verso la pensione, siamo vicini alla definizione di concorsi che dovrebbero migliorare la situazione".Così Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale con delega all'Ambiente e all'Agricoltura, intervenendo oggi ai lavori della seconda e conclusiva giornata della conferenza regionale ambientale abruzzese.

"Nel settore ambientale ci sono continui cambiamenti, queste forze fresche ci aiuteranno a superare le difficoltà che in particolare sono anche quelle di andare a capire nel merito le prospettive delle azioni amministrative messe in campo - ha spiegato ancora Imprudente -. (ANSA).