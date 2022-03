Arta, Sospiri, salvaguardia ambiente e cultura in ottica Pil

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAR - "Arta è un'eccellenza fondamentale e molto apprezzata in regione Abruzzo. Non a caso, è allo studio per essere approvata dal Consiglio regionale una legge che migliori, rafforzi e renda ancora più operativa l'Agenzia abruzzese di tutela ambientale". Così il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri, intervenendo alla seconda giornata della conferenza regionale ambientale 'Transizione ecologica e benessere', in corso all'Aquila. "Ma l'Agenzia regionale per la tutela ambientale non è qui per dire ciò che non si deve fare - ha continuato Sospiri - Ci aiuterà a salvaguardare bellezze storiche e culturali, giacimenti ambientali con un'azione che sviluppi Pil, lavoro, posti di lavoro. Salvaguardare facendo si può, ad Arta il compito di trovare l'equilibrio. Questa attività ci può dare un ottimo slancio verso il futuro. E noi sosterremo Arta con misure e risorse". (ANSA).