Abruzzo regione del Benessere, Sospiri 'non è uno slogan'

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAR - "Abruzzo Regione del Benessere non è uno slogan, ma un principio sancito da una legge regionale, quindi da una precisa volontà legislativa che abbiamo voluto caricare sulle spalle possenti dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale. Abbiamo scelto Arta per far camminare questa buona idea, per attuare un concetto che dovrà influenzare la vita quotidiana e la vita lavorativa in un territorio dove ci sono tutti gli elementi del buon vivere". Così il presidente del Consiglio regionale abruzzese Lorenzo Sospiri, intervenendo ai lavori della seconda e conclusiva giornata della conferenza regionale Ambientale, in corso all'Aquila.

"Abbiamo affidato ad Arta, insieme ai compiti istituzionali già gravosi, questo ruolo di promozione e sviluppo e in tal senso dobbiamo sostenere con risorse questa nuova competenza che per la regione Abruzzo e' fondamentale - ha proseguito Sospiri - Il Consiglio regionale è molto vicino all'importante istituzione. Spero che con legge sul benessere l'agenzia possa diventare un grande service di sostenibilità della regione Abruzzo. Un territorio che fa stare bene, dove si vive bene, si conoscono tante cose belle e dove si mangia bene. Dobbiamo lavorare attuando questa legge perché l'Abruzzo diventi la regione del vero benessere" ha concluso Sospiri. (ANSA).