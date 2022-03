UnionCamere:Abruzzo,7,3% imprese Mezzogiorno, 8,4% impiegati

(ANSA) - PESCARA, 15 MAR - In Abruzzo è stanziato il 7,3% delle imprese attive del Mezzogiorno (Sud e Isole) per un totale di 126.787 imprese, a fronte del 6% della popolazione. Le 390 mila unità lavorative invece rappresentano l'8,4% degli impiegati, quindi rispetto alla popolazione residente in proporzione agli abitanti del Mezzogioro in Abruzzo vi sono più occupati È quanto emerge dall'ultima mappatura del tessuto economico abruzzese, realizzata da Unioncamere e Uniontrasporti, con l'obiettivo di individuare le aree di intervento prioritarie per la ripresa economica della regione, ancora oggi prima nel Mezzogiorno per PIL pro-capite e quinta per capacità di esportazione.. (ANSA).