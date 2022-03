Ucraina, ambasciatrice Armenia,spero si possa stabilire pace

(ANSA) - PESCARA, 15 MAR - "Sia la Russia sia l'Ucraina, sia il popolo russo sia il popolo ucraino, sono entrambi per noi popoli amici e noi ci auguriamo che quanto prima si possa stabilire la pace. Oggi si terrà il quarto round dei negoziati e speriamo che sia l'ultimo. Speriamo che si possa arrivare ad un accordo e che si possa firmare un documento che metta fine alla guerra". Così questa mattina a Pescara l'ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica di Armenia, S.E. Tsovinar Hambardzumyan parlando della guerra in Ucraina, a margine della sua visita a Palazzo di Città in occasione della celebrazione del trentennale delle relazioni diplomatiche tra Armenia e Italia. (ANSA).