Expo Dubai: Abruzzo avvia iter per produrre "idrogeno verde"

(ANSA) - PESCARA, 15 MAR - La Regione Abruzzo ha gettato le basi a Dubai per un percorso volto alla produzione del cosiddetto idrogeno verde, l'unico sostenibile al 100%, che si ottiene attraverso l'elettrolisi dell'acqua in speciali celle elettrochimiche alimentate da elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

L'iter verrà sostenuto con una normativa specifica, come ha spiegato Antonio Morgante direttore generale dell'Agenzia regionale per le attività produttive (Arap), nel partecipare a un confronto sulle energie rinnovabili, in particolare sull'idrogeno, nell'ambito dell'Expo di Dubai. Un appuntamento internazionale che acquista un significato ancora maggiore alla luce del caro bollette e della guerra in Ucraina.

"Con la delibera 44 del 2022 la Regione Abruzzo ha scelto l'Arap come partner per l'individuazione degli stabilimenti dove avviare nella fase successiva, la produzione di idrogeno verde - ha detto Morgante-. Oltre al Pnrr, ulteriore punto di forza della nostra regione è rappresentato dall'istituzione delle Zes, le zone economiche speciali tra le prime partite in Italia, che garantiranno agevolazioni e defiscalizzazione per gli investitori, anche sul fronte sempre più strategico delle energie rinnovabili".

Ieri, la Regione Abruzzo ha sottoscritto un protocollo di intesa con DII Desert Energy, rete internazionale indipendente del settore pubblico-privato, composta da oltre 50 aziende e organizzazioni di 25 Paesi, operante tra Dubai e Monaco di Baviera: tra gli obiettivi quello di trasformare i sistemi energetici. Sempre ieri, nell'ambito della missione su idrogeno "verde" e logistica, Morgante è intervenuto nell'importante convegno internazionale "The 5th Cbc annual leadership forum".

Oggi, l'ente ha preso parte al "World Hydrogen Mena", altro forum tematico sull'idrogeno. "L'accordo con DII - ha spiegato Romeo Ciammaichella, Arap Ufficio Europa - rappresenta un passo decisivo nella nostra regione verso la riconversione energetica, e sul fronte dell'implementazione della tecnologia dell'idrogeno". (ANSA).