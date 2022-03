Crisi idrica:Sasi,mancano 250 l/s,costretti a chiusure notte

(ANSA) - LANCIANO, 15 MAR - "Purtroppo nonostante siamo ancora nella stagione invernale, siamo costretti a chiusure programmate, soprattutto notturne, in 30 Comuni. Comprendiamo i disagi e le rimostranze degli utenti, ma il problema è che mancano 250 litri al secondo rispetto ai litri necessari a coprire le esigenze di tutti e sono in funzione pure i pozzi, senza questa integrazione saremmo al 50 per cento della risorsa con problemi ancora più gravi". Lo ha reso noto il presidente della Sasi, società che gestisce il servizio idrico e depurazione di 87 Comuni della Provincia di Chieti, Gianfranco Basterebbe, nel corso della presentazione di un convegno sui cambiamenti climatici e le ripercussioni sulla risorsa idrica in programma il prossimo 22 marzo.

Il presidente ha ricordato l'impegno suo e di tutto il Cda per cercare di contenere le oggettive difficoltà legate alla mancanza d'acqua. "Un primo grande intervento già aggiudicato nel rispetto dei tempi del PNRR riguarda la sostituzione di tubature fatiscenti che vanno da Fara San martino al Vastese - ha spiegato - poi è prevista la realizzazione di un potabilizzatore, il terzo progetto è quello relativo al collegamento delle sorgenti più importanti. Sono lavori che produrranno risultati concreti e renderanno il servizio sicuramente più efficiente. Tengo però a dire che nonostante i problemi, le chiusure, purtroppo ancora necessarie, riguardano 30 mila utenti su 160 mila" (ANSA).