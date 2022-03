Crisi idrica: Sasi, convegno su cambiamenti climatici

(ANSA) - LANCIANO, 15 MAR - La Sasi, società che gestisce il servizio idrico e depurazione di 87 Comuni della Provincia di Chieti, organizza in occasione della "Giornata internazionale dell'acqua", il 22 marzo, un convegno sui cambiamenti climatici e le ripercussioni sulla risorsa idrica per offrire l'opportunità ai sindaci e amministratori, di conoscere e riflettere sulla situazione legata alla risorsa idrica, attraverso gli importanti contributi di esperti.

"Il nostro obiettivo è riflettere insieme sulle problematiche che affliggono la risorsa idrica e sulle conseguenze che subisce per via dei cambiamenti climatici ai quali abbiamo voluto dare la massima attenzione - ha detto il presidente Gianfranco Basterebbe - all'incontro parteciperà anche il prof Rusi uno dei massimi esperti e studiosi della Sorgente del Verde che ci spiegherà le sue condizioni".

"Si tratta di un incontro che mette in primo piano il mutamento climatico - spiega il biologo della società Tommaso Pagliani - e le dinamiche relative alla ricarica delle falde acquifere. Quali quindi le ripercussioni sui tempi di recupero di una risorsa che scarseggia sempre di più non solo sul nostro territorio: rifletteremo anche sulla qualità dell'acqua e su come i cambiamenti del clima incidano pure su questo aspetto".

(ANSA).