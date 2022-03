Cinema:Marsilio,Film Commission?Finora chiacchiere,noi soldi

(ANSA) - PESCARA, 15 MAR - "Si è parlato tanto di Film Commission in Abruzzo, ma si sono fatte tante chiacchiere, questa è la verità. E se ne sono fatte anche con tante marchette alle leggi di bilancio in Consiglio". Non usa giri di parole il presidente della Regione Marco Marsilio quando a margine della Conferenza aquilana su 'Transizione ecologica e benessere', alla domanda sugli strumenti culturali spunta fuori una delle grandi incompiute.

"Servono i milioni, altro che storie - ribatte - e finora nessuno ci aveva messo soldi. Dovremmo parlarne con la nuova programmazione, Eu e Governo ci tartassano sul Pnrr, ma poi sulla programmazione 21/27 non ci risponde ancora nessuno...

Servono risorse, anche con i Fsc: va bene Rocca Calascio, ma a noi servono altri 15 mln per gli altri borghi da metttere nella programmazone 21/27, appunto. Queste deve essere una missione di identità culturale, e sono tutte cose che noi faremo", ha concluso. (ANSA).