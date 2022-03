Ambiente, Marsilio, ok scelta Arta su Abruzzo benessere

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAR - "L'estensione di missione per l'Arta è in linea con con i tempi attuali: una regione nel benessere per vivere in una terra sana. Ciò è compatibile con l'idea stesa della transizione ecologica". Lo ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio a margine della conferenza regionale 'Transizione Ecologica e benessere' organizzata dall'Arta in riferimento al progetto 'Abruzzo Regione del Benessere' di cui l'ente è soggetto attuatore..

Per Marsilio l'Arta sarà coinvolta in questa operazione che necessariamente "coinvolgerà le Asl, i comuni e il terzo settore, perchè la strada della transizione ecologica parte dalla comprensione di un Abruzzo che ha una forte parte di retroterra verde, aree protette e nel contempo una notevole vocazione indistriale. Quindi - prosegue il presidente - dobbiamo pensare di produrre beni nel massimo rispetto dei valori ambientali".

Per questo, se è vero che nel Pnrr ci sono risorse importanti specie per trattamento rifiuti, ampliamento delle piattaforme di trattamento o la gestione delle bonifiche così come i progetti energetici di rinnovabilii, per Marsilio "la crisi energetica ci impone di andare verso la transizione e ridurre la dipendenza dagli idrocarburi, ed è uno stimolo in più su questa strada.

Certo - puntalizza - i tempi dela transizione sono europei e non immediati e bisogna insistere senza correre il rischio di una macelleria sociale". (ANSA).