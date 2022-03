Sanità, Campobasso, mancano pediatri all'ospedale Cardarelli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 MAR - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha avviato una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 12 incarichi libero-professionali di tre mesi a medici specialisti in Pediatria da impiegare all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Il provvedimento arriva a seguito della nota dello scorso 6 marzo del direttore facente funzioni del reparto di Pediatria nella quale ha richiesto, con urgenza, l'avvio delle procedure libero-professionali in considerazione della "gravissima criticità di personale medico in dotazione, al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio e a copertura anche dell'emergenza Covid-19". (ANSA).