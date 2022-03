Pnrr, bando Borghi, Comune Lama dei Peligni chiede chiarimenti

(ANSA) - LAMA DEI PELIGNI, 14 MAR - Il 10 marzo la Regione Abruzzo ha reso nota "la graduatoria del Bando Pnrr - MIC3 - 'Turismo e Cultura' - Intervento 2.1 Linea A", che vede al primo posto il Comune di Calascio (L'Aquila), con 80 punti, e al secondo quello di Lama dei Peligni (Chieti), con 77 punti.

Calascio si aggiudica un finanziamento di 20 milioni per la 'Rigenerazione dei piccoli borghi culturali, del patrimonio culturale e religioso rurale'. Il sindaco di Lama dei Peligni Tiziana Di Renzo chiede ora "di chiarire la modalità di valutazione delle strategie progettuali che hanno ottenuto una differenza di punteggio esigua". "Con l'istanza del 12 marzo 2022 inviata, tra gli altri, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al ministro della Cultura Dario Franceschini - recita una nota - il sindaco domanda di sottoporre i progetti a un'ulteriore valutazione da parte del ministero, nello specifico la conformità agli articoli 9 e 10 dell'Avviso Pubblico che stabiliscono i beni oggetto degli interventi e le spese ammissibili e pertanto finanziabili.

"Il progetto 'Lama EcoCult', presentato dal Comune di Lama dei Peligni, ha ottenuto un risultato che ci gratifica e rende pienamente soddisfatti del lavoro svolto - dichiara Di Renzo - Da rappresentante della comunità lamese ho il dovere di chiedere chiarimenti su come sia avvenuta la valutazione dei progetti che ha portato, di fatto, e per pochi punti di differenza, all'esclusione del borgo che amministro dall'aggiudicarsi il finanziamento di 20 milioni di euro. Con l'istanza che ho rivolto al Ministero della Cultura - conclude - chiedo di esaminare i due progetti al fine di valutare la fondatezza di alcune perplessità esposte, senza pregiudicare l'iter del finanziamento, sapendo quanto sia importante per l'intera Regione lo slancio di attrattività culturale e turistica che con questo finanziamento possono ricevere". (ANSA).