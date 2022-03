Fiere: artigiane abruzzesi a evento fashion 'The One Milano'

(ANSA) - L'AQUILA, 14 MAR - Obiettivi delle telecamere fissi sulle mani al lavoro per realizzare accessori di abbigliamento a produzione artigianale, da tessuti, cappelli, bijoux e prodotti in pelle. Ecco The One Milano, evento specifico in corso al polo fieristico di Rho, a due passi dal capoluogo meneghino.

Tra i protagonisti della vetrina, aperta ad aziende e acquirenti a livello internazionale, ci sono due artigiane che lavorano in Abruzzo: Stefania Belfiore che produce cappelli e Simona Iannini, aquilana di origine che, dopo il terremoto, ha trasferito la sua attività sulla costa. Le due fanno parte di una ristretta selezione di 10 professionisti realizzata in collaborazione con Confartigianato.

Nata a Milano, Stefania Belfiore svolge la sua attività a Pescara. Ispirata dallo stile delle donne di un tempo ha iniziato a creare cappelli artistici e accessori da sposa, continuando ad arricchire le mie competenze con maestri modisti italiani e stranieri.

Simona Iannini è nata nel capoluogo e porta in vetrina il tombolo aquilano - merletto lavorato a fuselli secondo una tradizione celebre in Abruzzo - qui presentato come soluzione originale per decorare accessori.

"Rappresentare la nostra eccellenza in un ambiente così internazionale è un riconoscimento importante e, al tempo stesso, un lustro per la nostra regione", spiega. La donna, nata nel capoluogo è una delle poche custodi di questa antica arte.

Dopo il terremoto del 2009 si è trasferita a Montesilvano (Pescara). Viveva in una delle vie più colpite dalla scossa.

ll The One Milano combina tradizione e innovazione, valorizzando le caratteristiche produttive dei diversi territori italiani e internazionali. "Il nostro lavoro qui è ben valorizzato - aggiunge Iannini - e le tradizioni che arricchiscono il made in Italy vengono messe in collegamento con acquirenti da tanti Paesi nel mondo. Per noi, tutto questo rappresenta una grande occasione". (ANSA).