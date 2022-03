Expo Dubai:Campitelli,Abruzzo hub internazionale idrogeno

(ANSA) - DUBAI, 14 MAR - "La partnership è di fondamentale rilievo perché è finalizzata ad accelerare la transizione energetica della Regione Abruzzo: si creerà un importante boost per i temi caldi dell'energia rinnovabili delle enormi potenzialità degli investimenti destinati nel settore. La Dii Desert Energy mira a trasformare i sistemi energetici nelle aree desertiche del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) in modo olistico, beneficiando della conoscenza, dell'esperienza e delle connessioni commerciali del suo staff professionale e dei suoi partner, incluso l'Advisory Board di alto livello. Il team della Dii è composto da figure molto rispettate nel sistema energetico internazionale, con esperienza nella gestione dell'industria energetica (verde), progetti, investimenti, regolamenti e politiche pubbliche". Così l'assessore regionale Nicola Campitelli, con deleghe ad Ambiente ed Energia, ha salutato con soddisfazione "la partnership tra ARAP e Dii Desert Energy, una rete internazionale indipendente del settore pubblico-privato che opera tra Dubai e Monaco di Baviera" che è stato firmato all'Expo di Dubai nella missione promossa dall'Agenzia regionale abruzzese per le Attività produttive, come braccio operativo della Regione Abruzzo.

Campitelli, non presente per improvvisi impegni istituzionali, ha sottolineato che "Dii svolge un lavoro pionieristico nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) sia per le energie rinnovabili, sia per l'idrogeno. Insieme e Cornelius Matthes, Ceo di Ddi, a prendere parte alla conferenza stampa odierna c'erano anche la vice presidente di Arap, Maria Assunta Iommi, il responsabile dell'Ufficio Europa, Romeo Ciammaichella, Alberto Amoroso, Ceo di Sangritana, azienda ferroviaria regionale che ha come core business il trasporto merci e la logistica integrata in Abruzzo e Maurizio Cociancich, amministratore delegato di Adriafer di Trieste.

Di rilievo le relazioni, le occasioni di confronto ed i rapporti avviati: l’Arap, con il suo direttore generale, Antonio Morgante, dopo la conferenza stampa è intervenuto sempre oggi nell’importante convegno internazionale The 5th CBC annual leadership forum, davanti a una platea di investitori interessati al settore delle energie rinnovabili. L'Abruzzo è stato "individuato dal governo italiano come hub per l'idrogeno", ha spiegato Morgante. Come Arap "abbiamo due compiti: il dovere di conservare l'occupazione attuale e di guardare avanti e crearne nuovi. Questo deve passare attraverso le nuove tecnologie che riguardano l'energia, soprattutto in questo momento storico". L'Arap ha "la funzione di fornire servizi alle imprese, e guardando avanti ci sono anche i servizi innovativi come la produzione di energia rinnovabile tra cui inseriamo l'idrogeno. Avere al nostro fianco partner industriali di questa importanza" come Dii "ci consentirà di comprendere trend internazionali e strutturare accordi di natura industriale". (ANSA).