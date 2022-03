Calcio, il Pescara col Cesena per avvicinare terzo posto

(ANSA) - PESCARA, 14 MAR - Assalto al terzo posto. Non può fallire il Pescara domani sera all'Adriatico (ore 21) con il Cesena. Nemmeno il tempo di gustare la rocambolesca vittoria di Olbia che ecco la sfida con i romagnoli che occupano il terzo gradino della classifica a +5 dal Pescara obbligato a fare risultato pieno per portarsi a -2 dai bianconeri e sperare ancora. Auteri dovrebbe rilanciare dal primo minuto Drudi in difesa e Ferrari in avanti. In dubbio il centrocampista Pompetti. Il presidente Daniele Sebastiani, impegnato nelle trattative finali per cedere la maggioranza delle quote azionarie della società è categorico: "Se vogliamo continuare a sperare nel terzo posto dobbiamo provare a battere il Cesena. La società? Quando sarà fatto tutto saprete". Sempre alle 21 delicata sfida salvezza per il Teramo ospite della Fermana. Dopo due ko di fila i biancorossi non possono sbagliare, anche perché sabato prossimo al "Bonolis" ci sarà il derby con il Pescara. (ANSA).