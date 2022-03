All'Aquila conferenza regionale su Transizione ecologica

(ANSA) - L'AQUILA, 14 MAR - Domani prenderà il via, "Transizione ecologica e benessere", la conferenza regionale ambientale organizzata da Arta Abruzzo che porterà a L'Aquila i direttori delle maggiori Agenzie nazionali per la protezione dell'ambiente, i vertici di Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Sistema nazionale delle Agenzie per la protezione dell'Ambiente, gli organi di vertice degli enti pubblici regionali. Per due giorni si susseguiranno i lavori che verteranno principalmente sulle tematiche legate alla transizione ecologica, dalla perdita di biodiversità ai siti di bonifica di interesse nazionale, con un focus sul Sin di Bussi e i suoi futuri sviluppi, con relazioni dettagliate sui monitoraggi Arta sulle principali matrici ambientali: suolo, aria, acqua. Parte della conferenza ambientale sarà dedicata, inoltre, alle tematiche relative alla tutela dell'acquifero del Gran Sasso e delle due infrastrutture interconnesse, traforo e laboratori.

"Sarà un momento di confronto - ha detto il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio - sulle tematiche che sono alla base del sistema federativo delle Agenzie ambientali, un sistema che coniuga le conoscenze e le eccellenze che operano sui territori e le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente. Una vetrina per Arta Abruzzo per illustrare i risultati dei monitoraggi e controlli e fare il punto sullo stato di salute dell'ambiente nella regione Abruzzo".

La due giorni, che si terrà all'Auditorium del Parco, vedrà alternarsi tavoli tecnici di confronto con i massimi esperti di tutela dell'ambiente a momenti di riflessione e dibattito con il coinvolgimento dei decisori politici sulle principali tematiche ambientali.

“Sono convinto – ha commentato Dionisio – che non si abbia ancora contezza né consapevolezza di quanto sia fondamentale l’attività svolta quotidianamente dalle Agenzie per l’Ambiente. È ancora troppo radicata la concezione per la quale il ruolo delle Arpa sia legato prevalentemente alle funzioni sanzionatorie e meramente di controllo, mentre io credo che questa visione sia ormai fuori dal tempo. Anche grazie a questi momenti di confronto, si può favorire e diffondere una cultura differente sul ruolo delle Agenzie, affinché si incentivi e si favorisca una logica di prevenzione; una logica che sia molto più efficace ed estensiva anche e soprattutto in una fase così delicata di attuazione della transizione ecologica nel nostro Paese”.

La conferenza verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina di Arta Abruzzo: https://www.facebook.com/artaabruzzo.

(ANSA).