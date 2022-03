Caro carburante: pescatori tornano in mare per due giorni

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - Torneranno in mare, questa notte, i pescherecci di Ancona. Questa la decisione dopo la settimana di sciopero appena trascorsa. Salperanno soltanto per due giorni, lunedì e mercoledì, poi decideranno come proseguire la protesta.

"Non possiamo continuare a restare in terra - ha spiegato Apollinare Lazzari, il presidente dell'Associazione Produttori Pesca di Ancona - perché i nostri marinai non hanno la cassa integrazione. Inoltre dobbiamo pensare anche a tutto il comparto che non può continuare a non lavorare. Ma la protesta continua, intanto con una giornata di pesca in meno. Poi, il prossimo fine settimana, decideremo come andare avanti. Tutte le marinerie dell'Adriatico hanno fatto la stessa nostra scelta". (ANSA).