Turismo, 'Festival nazionale Cammini', c'è anche Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 MAR - Campobasso, Ascoli Piceno, L'Aquila e Norcia (Perugia). Sono i quattro comuni dell'Italia centrale che partecipano, in forma associativa, al 'Festival nazionale dei Cammini' con l'obiettivo di realizzare in ogni città un'iniziativa di promozione del turismo lento e valorizzazione delle sue potenzialità in termini di cultura e di sviluppo. "Il Comune di Campobasso - spiega il vice sindaco, Paola Felice - ha partecipato dalle prime battute all'ideazione di questo evento che è frutto di un ampio lavoro di raccordo istituzionale con i Ministeri competenti. Un lavoro - aggiunge - che ha costituito la miglior garanzia possibile per la pianificazione di un progetto che intende svilupparsi anche a livello internazionale. L'aver contribuito al percorso di nascita di questo progetto in rete con le altre realtà e comunità che ne fanno parte - prosegue Felice - rende chiaro quanto riteniamo importante promuovere e valorizzare quelle opportunità di sviluppo legate alle forme di turismo lento possibili e auspicabili sul nostro territorio. Per fare questo lavoreremo a stretto contatto con tutte le realtà locali, ovvero con associazioni e imprenditori e con l'Università del Molise.

Inoltre - ha concluso - abbiamo l'intenzione di impegnarci insieme, compiutamente, affinché il Festival dei Cammini possa ottenere il riconoscimento di itinerario culturale europeo presso il Consiglio d'Europa".