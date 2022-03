Pineta Dannunziana, riapertura ufficiale con scolaresche

(ANSA) - PESCARA, 12 MAR - Una mattinata festosa, animata da scolaresche, associazioni e cittadini, per la breve ma partecipata cerimonia di riapertura al pubblico dei comparti 3 e 4, quest'ultimo fruibile solo parzialmente, della Pineta dannunziana. Dopo sette mesi di duro lavoro da parte degli operai del settore Verde del Comune di Pescara, il prezioso "scrigno" naturale della città, gravemente danneggiato dall'incendio del primo di agosto, già da lunedì scorso era tornato disponibile per i pescaresi.

Si è voluto comunque celebrare pubblicamente questo momento di rinascita di un luogo di così grande valore identitario: nella circostanza hanno partecipato la preside Mariella Centurione e i bambini e ragazzi di quattro classi dell'istituto comprensivo 6, la dirigente scolastica Mariagrazia Santilli e due classi del comprensivo 2, i rappresentanti delle associazioni Sport 21 e Fidas (con la presidente Anna Di Carlo), gli agenti della Guardia Zoofila, oltre ai rappresentanti del Comitato di esperti nominati dal sindaco per la rigenerazione della Pineta dannunziana.

"Per me è motivo di gioia - ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci - restituire ai miei concittadini la fruibilità della nostra pineta. E' stato il mio cruccio per mesi, ci siamo impegnati ogni giorno perché oggi potessimo essere qui. La riapertura del "cuore" della Pineta dannunziana rappresenta per noi tutti un momento di rinascita, la riaffermazione di quanto sia forte il legame dei pescaresi con questo luogo. E' una luce forte in fondo al tunnel in cui cademmo quel primo di agosto dello scorso anno, quando in poche ore tutto ci precipitò addosso in maniera drammatica".

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha sottolineato "come si tratti di un evento di rilievo non solo per la città di Pescara, ma per l'intera comunità regionale"; mentre il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha rimarcato come "non potesse esserci un 'regalo' più bello che festeggiare la ripartenza della pineta proprio nel giorno in cui ricorre la nascita di Gabriele d'Annunzio che a quest'oasi della natura ha dato il proprio nome". (ANSA).