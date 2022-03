Nuoto: Procaccini, nuovo record italiano Ragazzi nei 400 sl

(ANSA) - PESCARA, 12 MAR - Nuovo record italiano di categoria Ragazzi nei 400 stile libero per Valentina Procaccini: ad appena due settimane dal 4'12''48 l'atleta abruzzese ha fatto registrare oggi, nel corso del Campionato regionale Categoria Ragazzi-Juniores-Cadetti Lazio, il tempo di 4'11'60.

"Sono contenta innanzitutto - ha commentato all'ANSA - perchè sto andando bene. Avendo fatto il record italiano due settimane fa, non mi aspettavo di fare meglio: pensavo di fare lo stesso tempo o qualche decimo in più, non credevo di migliorare ancora".

"Gli 800 stile libero sono le prime volte che li sto facendo - ha aggiunto tornando alle gare di due settimane fa - e non mi aspettavo di fare così bene (8'35''29, decimo tempo assoluto italiano, ndr), però faccio allenamenti più aerobici e mi aspettavo comunque un bel tempo". (ANSA).