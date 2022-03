'Maiella l'altra neve', conoscere la montagna per rispettarla

(ANSA) - PRETORO, 12 MAR - Si chiama 'Maiella l'altra neve' ed è un evento che il Parco Nazionale della Maiella propone periodicamente con iniziative ed esperienze per vivere la montagna d'inverno, lentamente. Giunto alla settima edizione, il progetto è nato con l'intento di promuovere gli sport sostenibili e le attività educative che possono svolgersi nella stagione invernale sulle cime innevate, ma anche per creare occasioni di confronto, riflessione e sensibilizzazione a sostegno di un approccio rispettoso verso la montagna. E' anche un modo per organizzare confronti fra amministratori e operatori su temi quali l'importanza e la consapevolezza di frequentare e avvicinarsi alla montagna con un'adeguata formazione e una giusta informazione.

Questa mattina è stata organizzata un'uscita nell'ambito del corso SA1 della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo "Nestore Nanni" del CAI L'Aquila, insieme ai tecnici del Parco che hanno curato gli aspetti naturalistici dell'uscita in ambiente. Il gruppo, in una bella giornata di sole, ha raggiunto la Cappella Madonna della Neve in località Blockhaus a 2.050 metri sulla Maiella.

Nel pomeriggio una tavola rotonda all'Hotel Panorama, in località Maielletta, nel comune di Pretoro (Chieri), ha visto sindaci e operatori attivi sul territorio discutere su come avvicinarsi alla montagna, in ogni stagione. A seguire, la presentazione della nuova guida del giornalista e scrittore Stefano Ardito "Escursioni invernali nell'Appennino Centrale", 71 itinerari per vivere le montagne innevate del centro Italia.

Domani escursione a Pescocostanzo nel Bosco di Sant'Antonio.

