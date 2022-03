Aeroporti, nuove rotte a Pescara,ecco Manchester e Memmingen

(ANSA) - PESCARA, 12 MAR - Due destinazioni in più all'aeroporto d'Abruzzo. A partire dalla fine di marzo, Ryanair effettuerà i collegamenti con Memmingen, in Germania, e Manchester nel Regno Unito. Ciascuna tratta verrà effettuata due volte a settimana: Manchester, dal 27 marzo, il mercoledì e la domenica; Memmingen, dal 29 marzo, il martedì e il sabato.

La Saga, società di gestione dell'aeroporto di Pescara, sottolinea che la stagione estiva di Ryanair conta 15 collegamenti. Alle destinazioni attive nella winter e che proseguono anche in estate, ossia Bruxelles Charleroi, Bucarest, Londra Stansted, Malta, Milano Bergamo, Torino, da fine marzo, con l'inizio della summer, ripartono i collegamenti anche con Alghero, Girona, Cracovia, Dusseldorf, Praga, Trapani e Varsavia. Per la 2022 a queste si aggiungono Memmingen e Manchester. Cessa invece il volo per e da Francoforte Hahn, ma la Germania sarà comunque connessa ad Abruzzo Airport con due destinazioni, la parte nord con Dusseldorf e Memmingen nella zona della Baviera.

"A causa del riassetto logistico dell'aeroporto di Francoforte, che ha coinvolto molte compagnie, il vettore Ryanair ha dovuto cancellare, a partire dalla imminente stagione summer che comincia ufficialmente il prossimo 28 marzo, questa destinazione collegata anche con l'Abruzzo - spiega Vittorio Catone, presidente Saga - Di fronte a questa notizia negativa, si è però creata un'opportunità che ha riguardato due nuove rotte e che abbiamo voluto cogliere subito. Una che copre la Germania, ossia Memmingen, e l'altra il Regno Unito, con Manchester. Quest'ultima rappresenta il secondo mercato di outgoing dell'Inghilterra, e ciò significa che queste due nuove destinazioni possono rappresentare importanti snodi finalizzati all'incentivazione dell'incoming in Abruzzo".

Per il country manager in Italia di Ryanair, Mauro Bolla, i nuovi collegamenti "confermano il nostro impegno per un'ulteriore crescita nel mercato italiano, sostenendo la ripresa del turismo con un collegamento internazionale aggiuntivo, offrendo al contempo la spinta necessaria in questa tanto attesa estate". (ANSA).