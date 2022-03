Ricerca, Dante Labs Board, presto genomica strumento abituale

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Genomica e medicina di precisione nel giro di qualche anno saranno strumenti di prevenzione e cura utilizzati abitualmente dal medico per una migliore assistenza del paziente, a partire dai tumori e dalle cardiopatie. La rivoluzione è vicina". È quanto emerso dal primo tavolo di confronto seguito all'insediamento del Comitato medico scientifico "Dante Labs Genome Analysis Reporting Board" che si è svolto ieri a Castel Gandolfo (Roma). La costituzione del Board che ha una caratura nazionale e internazionale, è stata voluta dalla multinazionale Dante Labs, tra i leader mondiali in Genomica, che con questa iniziava mira a rafforzare la missione e l'attività di ricerca. "In Italia si parla molto di contenitori, ma poco di contenuto - ha spiegato il professor Giuseppe Novelli, direttore scientifico del Comitato, studioso di malattie genomiche multifattoriali ed ex rettore dell'università Tor Vergata di Roma - La medicina moderna cerca di rispondere a tre domande: perché uno si ammala e uno no, perché un farmaco funziona su alcuni e su altri meno, e perché quello stesso farmaco fa male a uno piuttosto che a un altro. La risposta sta nel Dna, leggerlo, capirlo e interpretarlo è fondamentale per trovare le soluzioni adeguate, capendo le differenze individuali che ci sono tra ognuno di noi". Nel Comitato medico scientifico, multidisciplinare a carattere operativo, sono presenti scienziati e qualificate figure professionali tra cui genetisti, biochimici molecolari e medici esperti nell'elaborazione e nell'interpretazione di dati "omici": il lavoro è destinato a incidere sulle scelte scientifiche e di produzione della multinazionale che ha contatti e commesse in 96 Paesi e ha il suo centro nevralgico all'Aquila, all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo. (ANSA).