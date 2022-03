Realizzata rotatoria Bussi, riapre svincolo autostradale A25

(ANSA) - PESCARA, 11 MAR - Lunedì 14 marzo, alle ore 11, si terrà l'incontro per il "fine lavori" della rotatoria che consentirà la riapertura dell'innesto autostradale Bussi-Pescara sulla A25. All'evento sarà presente il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Roberto Santangelo che esprime "soddisfazione per la fine dei lavori realizzati da Anas in sinergia con le Istituzioni". (ANSA).