Pnrr:Miccio(Zes Abruzzo), mettere in linea tutte opportunità

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAR - Tutti i soggetti interessati, istituzionali e sindacali, riuniti all'Auditorium del Parco dell'Aquila, per parlare del Pnrr in Abruzzo e delle opportunità in arrivo. Tra questi anche Mauro Miccio, commissario della Zes abruzzese, secondo il quale "la Zes è qui per mettere a sistema tutte le opportunità di investimento. Ci sono anche altre forme di supporto, dal Fers alla Ricostruzione, tutto ciò va messo in linea per indirizzare le potenzialità della regione Abruzzo.

Oggi è un momento delicato, c'è ripartenza e ricostruzione, ma c'è anche tanta tensione. Quindi - ha concluso Miccio a margine dell'evento - partendo dalle semplificazioni necessarie, qualcosa si può fare, magari non proprio sul campo dell'energia.

ma altrove sì". (ANSA).