Pnrr, L'Aquila rilancia, come 'Ricostruire economia'

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAR - "Siamo qui per provare a mettere a sistema, con la giusta informazione, il senso del Pnrr nei territori. Non siamo qui solo per un'operazione di marketing, ma per far capire che dobbiamo pedalare tutti insieme berso la stessa direzione". Lo ha detto il deputato Paolo Russo (Fi), consigliere politico del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale a margine dell'iniziativa 'Ricostruire l'economia' che si svolge presso l'Auditorium dell'Aquila.

Per Russo infatti "si tratta di sostanza, non di immagine, e mi riferisco alle centinaia di milioni che arriveranno sul territorio, perchè no tutto potrà dipendere da Roma".

Dal canto suo il padrone di casa, ossia il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, ha spiegato che "condividere col territorio la logica del Pnrr significa far aderire per bene il territorio, andiamo oltre il concetto di marketing - conclude - mettiamo insieme gli interlocutori sul terrritorio, insieme agli enti e le istituzioni che nell'aquilano sono già pronte".

(ANSA).