'Autostrada delle api', progetto per sostenere la biodiversità

(ANSA) - TERAMO, 11 MAR - Proporre azioni concrete e semplici da realizzare per tutelare l'ambiente, nell'ottica dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea, in particolare dell'obiettivo 15, "proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre". Nasce così il progetto "L'autostrada delle api" del Polo Agrario dell'Istituto d'istruzione superiore "Di Poppa-Rozzi" di Teramo, che prevede la collaborazione e la partecipazione dell'Università degli studi di Teramo, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise, della Regione Abruzzo, del Comune di Teramo, del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dell'associazione apicoltori regione Abruzzo "AssApira", della Federazione apicoltori italiana (Fai), della Camera del Commercio Gran Sasso d'Italia e del Comando Gruppo Forestale di Teramo.

Il progetto sarà illustrato in una conferenza stampa, martedì prossimo, 15 marzo alle 11 nella sala conferenze della sede dell'Istituto Agrario a Piano d'Accio. Sarà presente, come testimonial e collaboratore del progetto, l'ingegnere Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di serie A di calcio e fondatore del progetto Aperegina-Bee4Food. (ANSA).