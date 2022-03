Sevel: stop produttivo 4 giorni per mancanza materiali

(ANSA) - LANCIANO, 10 MAR - Ancora uno stop produttivo da oggi a lunedì alla Sevel di Atessa (Chieti) per mancanza di materiale, nello specifico la scatola guida ZF. Lo ha comunicato l'azienda alle organizzazioni sindacali. L'attività lavorativa sarà sospesa dalle ore 14,15 di oggi, giovedì 10 Marzo, e fino alle 5,45 di lunedì 14 marzo.

La produzione del furgone Ducato, salvo imprevisti, riprende regolarmente sul primo turno di lunedì. In questi giorni di fermo lavora solo il reparto di CKD della Lastratura che produce per il Messico. Intanto oggi a Roma è previsto un incontro al Mise con Stellantis e sindacati per discutere di futuri investimenti in Sevel per la realizzazione di un nuovo furgone.

