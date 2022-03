Ricostruzione, Marsilio incontra il ministro Franceschini

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il capo gabinetto Massimo Verrecchia e il direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Vincenzo Rivera sono stati ricevuti questo pomeriggio, a Roma, dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. L'incontro è stato richiesto dal presidente Marsilio per sottoporre al ministro alcune problematiche che bloccano parte della ricostruzione, soprattutto quella nei comuni cosiddetti fuori cratere. Per Marsilio, quella di oggi "è stata un'occasione per esporre direttamente al Ministro alcuni aspetti che riteniamo di fondamentale importanza per sbloccare il processo di ricostruzione. Il ministro ha ascoltato con molta attenzione e garantito un ulteriore approfondimento, rendendosi disponibile a organizzare un prossimo incontro alla presenza dei tecnici degli uffici competenti al fine di individuare insieme le soluzioni migliori per risolvere i problemi che gli abbiamo sollevato".

