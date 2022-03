Expo Dubai:presentato sistema innovativo peso rifiuti solidi

(ANSA) - AVEZZANO, 10 MAR - "Siete troppo avanti per Dubai, all'Expo ci hanno accolto con questa battuta". Soddisfatto l'imprenditore Rodolfo Taballione, amministratore della TrConsultinGroup Srl, società di prodotti, servizi informatici e Information Technology con base ad Avezzano (L'Aquila). Operativa in 12 settori distinti e incubatore di start up. Tra le innovazioni messe in campo c'è un sistema che consente di pesare il conferimento dei rifiuti di aziende e private. Una tecnologia innovativa, presentata nell'emirato di Dubai grazie al sostegno di Regione Abruzzo, Abruzzo Sviluppo e il sistema camerale abruzzese, che si pone come primo sistema di controllo e analisi di rifiuti solidi urbani, in grado di offrire in tempi ragionevoli indicazioni sul peso del materiale smaltito, diviso tra indifferenziato e materiale riciclabile: carta, plastica, alluminio e via dicendo. "Quest'ultimo - spiega Taballione - fa parte dell'economia circolare ed è giusto che venga valutato a parte. Altra cosa è l'indifferenziato che è l'unico materiale che andrebbe tassato, ma serve una modifica legislativa. Al momento - aggiunge - abbiamo solo visto alcuni decreti legge relativi al pagamento della Tari che considerano il volume del conferimento a metro quadro, indistintamente". La presentazione è stata portata avanti con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana a Dubai, con la quale due settimane fa Abruzzo Sviluppo ha siglato un accordo di collaborazione per agevolare la presenza nei mercati emiratini delle imprese abruzzesi. In questi giorni, Taballione ha avuto un confronto sulle prospettive di utilizzo di questo sistema innovativo anche con Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti - Pescara. Il prossimo 19 marzo Taballione parteciperà ad una nuova missione a Dubai promossa dall'Arap