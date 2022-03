Marsilio incontra presidente Provincia L'Aquila per sinergia

(ANSA) - L'AQUILA, 09 MAR - Oggi il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, altri amministratori e dirigenti. Si tratta della prima visita istituzionale in Provincia dopo le elezioni per il rinnovo consiliare.

"Registriamo con favore un importante segnale di collaborazione - ha detto Marsilio - che del resto s'inquadra in un'interlocuzione virtuosa che intendiamo proseguire con le Province per lo sviluppo e il sostegno ai territori. Purtroppo la delegittimazione politica delle Province dovuta alla riforma Delrio ha introdotto misure di contenimento che hanno facilitato la possibilità di imporre tagli via via crescenti alle loro risorse minando settori strategici. Di qui l'importanza di rinsaldare un rapporto di interscambio e di collaborazione, soprattutto, in favore di aree relativamente marginali e più periferiche, ma cruciali anche sotto il profilo dell'identità culturale, turistico e dello sviluppo economico". (ANSA).