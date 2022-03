Covid, Dante Labs L'Aquila, tampone molecolare in 2 ore

(ANSA) - L'AQUILA, 09 MAR - La multinazionale Dante Labs ha lanciato, nel suo centro prelievi aquilano, la rivoluzionaria soluzione nei test anti-covid: il tampone molecolare rt-PCR con risposta in due ore che va incontro alle esigenze di velocità e attendibilità. Il test, di ultima generazione e molto attendibile, è valido per l'emissione del green pass, con durata 72 ore dall'ora del prelievo. Questi esami si possono eseguire esclusivamente presso la sede di L'Aquila, dietro i locali del Tecnopolo d'Abruzzo, dal lunedì al venerdì, dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00; il sabato, dalle 07:00 alle 12:00. "La nuova soluzione di Dante Labs si basa su specifici e avanzati kit di laboratorio che permettono un risultato veloce, nonché sul supporto di un'equipe dedicata di biologi molecolari e infermieri professionisti. La specificità, sensitività e sensibilità sono le medesime del test molecolare rt-PCR con risposte in 24 ore", spiegano gli esperti della multinazionale che ha commesse in diversi Paesi del mondo.

Il servizio è dedicato a coloro che hanno urgenza di avere il risultato garantito entro massimo 2 ore dall'esecuzione del tampone. Il costo è di 79 euro. Il servizio, attivato dopo l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie nazionali e regionali, viene gestito in collaborazione con le istituzioni locali, tra cui la Asl provinciale dell'Aquila, alla quale vengono comunicati tempestivamente i risultati dei test. (ANSA).