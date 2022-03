Ucraina: flash mob venerdì a scuola sulle note di Lennon

(ANSA) - L'AQUILA, 08 MAR - Pochi minuti per far vibrare all'unisono le casse di amplificazione di scuole di tutta la Penisola sulle note del brano di John Lennon, "Give Peace a Chance", un vero e proprio inno alla pace. L'appuntamento è venerdì 11 marzo alle 11.30 per un mini flash mob promosso dalla rete di scuole "NetSchool for peace" e aperto a tutti gli istituti che intenderanno partecipare.

In Abruzzo, al momento, hanno dato l'adesione sei scuole nella provincia di Chieti (Castiglione, San Vito Chietino, Tornareccio, Paglieta, "Gabriele d'Annunzio" di Lanciano, Orsogna), oltre a Navelli (L'Aquila). La manifestazione ha l'obiettivo di offrire agli alunni e ai docenti un'occasione di riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni e al tempo stesso intende essere un'esortazione che viene dal mondo della scuola a chiudere il conflitto militare in corso in Ucraina e a trovare un accordo che faccia tacere le armi che hanno già provocato migliaia di vittime.

Ogni scuola può scegliere le classi che intende far partecipare all'iniziativa e le attività da svolgere. "L'intento della rete - spiegano i promotori - è quello di coinvolgere il maggior numero di scuole nella realizzazione di questo momento, che immaginiamo debba essere corale e unitario. In queste ore drammatiche per tutti è necessario far sentire forte il grido della scuola italiana". Per informazioni: netschoolforpeace@gmail.com (ANSA).