Turismo: birra artigianale per promuovere Sentiero Corradino

(ANSA) - SANTE MARIE, 08 MAR - Una birra artigianale, la 'Konrad', per promuovere il Sentiero di Corradino: l'iniziativa, realizzata dal birrificio 'Fermento Marso' di Tagliacozzo, è stata presentata nella piazza di Castelvecchio, frazione di Sante Marie. Dopo un'escursione sul Sentiero di Corradino, partita alle 9 dal municipio di Sante Marie, in tanti sono arrivati nel piccolo borgo di Castelvecchio dove il sindaco, Lorenzo Berardinetti e Stefano Venturini, ideatore della Konrad e titolare del birrificio artigianale, hanno presentato la nuova birra.

Il Sentiero è dedicato alla figura del giovane principe svevo della casata degli Hohenstaufen, ovvero Corradino di Svevia, che il 23 agosto 1268 nei Piano Palentini si scontrò con l'esercito di Carlo D'Angiò nella famosa battaglia di Tagliacozzo, che decise le sorti del Regno di Sicilia e dell'Italia Meridionale.

"Mettere a sistema le bellezze e le potenzialità del nostro territorio deve essere un impegno di tutti gli amministratori - ha commentato Lorenzo Berardinetti - : il nostro Comune sta seguendo da tempo questa strada e i risultati si iniziano a vedere. È stato un grande orgoglio trovare ad attenderci, durante un'escursione sul Sentiero Corradino, una piazza calorosa e accogliente come quella di Castelvecchio. I volontari dell'associazione locale, che ringrazio, ci hanno riservato un benvenuto speciale, mentre Venturini ci ha presentato e fatto assaggiare la sua birra che presto sarà in vendita nelle strutture del territorio". (ANSA).