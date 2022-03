Ricerca: Dante Labs promuove Board internazionale genomica

(ANSA) - L'AQUILA, 08 MAR - Dante Labs, tra i leader mondiali in Genomica, apre alla Medicina di Precisione, e nel rafforzare la mission e l'attività di ricerca nella nuova frontiera della prevenzione e delle cure, a partire dai tumori, promuove la costituzione di un Comitato medico scientifico: il "Dante labs genome analysis reporting board" ha una caratura nazionale ed internazionale, è multidisciplinare a carattere operativo, ed è destinato ad incidere sulle scelte scientifiche e di produzione della multinazionale.

Nel gruppo, scienziati e qualificate figure professionali tra cui genetisti, biochimici molecolari e medici esperti nell'elaborazione e nell'interpretazione di dati "omici". La multinazionale che può vantare commesse in diversi paesi del mondo, ha il suo centro nevralgico all'Aquila, all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo.

"L'obiettivo è perseguire la strada di mappe terapeutiche personalizzate attraverso l'organizzazione di un sistema di reporting chiaro nonostante la grande complessità dei dati derivanti dalla profilazione genetica in NGS - spiega l'amministratotre delegato, Andrea Riposati. Il primo tavolo del neo costituito Comitato è stato fissato per il 10 marzo a Castel Gandolfo. In quella occasione ci saranno la ufficializzazione delle cariche e l'insediamento del Board: il ruolo di Direttore scientifico è stato affidato al prof Giuseppe Novelli, studioso di malattie genomiche multifattoriali, che coordinerà le attività del board e ne sarà consulente tecnico-scientifico.

Segretario scientifico, la dott.ssa Ylenia Cisale, che è referente del progetto.

I componenti del Comitato provengono tutti dall'"Accademia": si tratta di medici, farmacisti e biologi che ricoprono importanti cariche accademiche, tutti esperti di scienze Omiche, scelti in modo da ricoprire tutte le aree terapeutiche, dall'oncogenomica alla farmacogenomica.Si tratta in particolare dell'ordinario di dermatologia presso la università Sapienza di Roma, Giovanni Pellacani; della professoressa Laura di Renzo, presso il policlinico di Tor Vergata di Roma dove si occupa di nutri genetica e nutri genomica; dell'ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare presso l’università di Tor vergata, Sergio Bernardini; del professor Antonio Novelli, che si occupa di genomica in diagnosi prenatale presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; dell'ordinario di Medicina Interna presso la Sapienza di Roma, Salvatore Minisola. Preziosa la partecipazione della giovane oncologa Camilla Nero, dall’Università Cattolica di Roma, con anni di esperienza all’interno del team del Prof Giovanni Scambia. (ANSA).