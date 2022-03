Comune Chieti, al via lavori messa in sicurezza frana

(ANSA) - CHIETI, 08 MAR - Hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza e ripristino del fronte collinare lungo Via Colonnetta, l'arteria principale di collegamento fra Chieti e Chieti Scalo, su un'area soggetta a fenomeni di erosione superficiale e franata da tempo. L'intervento - importo 106.725 euro - viene eseguito dalla Cogema Srl di Brecciarola. Previste opere tecniche di stabilizzazione e consolidamento del versante in frana con realizzazione di una paratia di pali trivellati a protezione del serbatoio d'acqua potabile esistente, un sistema di drenaggio delle acque per restituire al terreno la giusta solidità, realizzazione di un sistema di contenimento del marciapiede, costruzione di un muro di controscarpata a protezione di via Colonnetta. "Interveniamo su un versante caratterizzato da una pendenza molto accentuata e soggetto a progressivi cedimenti per via della composizione geologica, correlata probabilmente anche a perdite della rete idrica - spiegano il sindaco Diego Ferrara e l'assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli - Tali circostanze hanno con ogni probabilità causato il cedimento del muro di contenimento in mattoni all'altezza del civico 274.

Interveniamo in modo ampio e definitivo per mettere in sicurezza tutta l'area a rischio, quella del fronte della frana, ma che interessa anche un vicino marciapiede. Lo facciamo a fronte di uno studio approfondito dell'area con analisi e rilievi geologici che ci consentono di ripristinare un adeguato livello di sicurezza del tratto collinare e, di conseguenza, del tratto di Colonnetta a monte e a valle. Le azioni sono combinate e riguardano innanzitutto il ripristino del fronte collinare, poi la messa in sicurezza e il contenimento delle spinte del serbatoio in gestione all'Aca, la posa in opera di sistemi di sostegno del marciapiede a monte dell'area e il rifacimento del relativo tratto pedonale. Procederemo alla ricostruzione del muro di contenimento a protezione della strada. Sono lavori attesi, nell'ambito di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico che vedranno significative risorse nazionali, europee e regionali da questa Amministrazione reperite e messe a disposizione per i prossimi tre anni".

