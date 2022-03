Coworking, a L'Aquila il primo in Abruzzo dal 2014

(ANSA) - L'AQUILA, 07 MAR - Luoghi di condivisione di spazi di lavoro, ma anche di idee, così come canali di innovazione.

L'esperienza del coworking è ormai radicata nelle principali città abruzzesi. Il primo spazio è nato nel capoluogo d'Abruzzo nel 2014, per iniziativa dell'associazione Start-Up L'Aquila composta da Ilio Del Tosto, Riccardo Cicerone, Stefano Divizia e Daniele Proietti.

Lo spazio si chiama "Strange Office" e nasce dalla necessità di dare luoghi di aggregazione alternativi in un contesto messo alla prova dalla crisi e dal sisma del 2009. Da qui l'idea di base. Oggi Strange Office è una realtà che ospita al suo interno un buon numero di persone.

"Reinventiamo così il lavoro - spiega Cicerone - trasformiamo la sua natura individualista e lo portiamo ad essere cooperativo e mutualistico. Strange Office, per tutti noi, è un luogo di opportunità che poi è quella di passare a un livello più avanzato del proprio lavoro, opportunità di conoscere e interagire con tante personalità affini e differenti, opportunità di trovare stimoli".

Per questo spazio sono passate aziende come Dante Labs che poi si è specializzato in attività diagnostica (come test molecolari, rapidi o sierologici) per il Covid 19.

L'idea del coworking aquilano è nata subito dopo l'esperienza vissuta da Proietti e Cicerone all'interno di H-Farm, uno dei principali incubatori di impresa italiani, con sede a Treviso: "Come startup siamo stati selezionati tra migliaia di proposte per trascorrere un periodo all'interno di H-Farm. Stando nel loro campus, vivendo a contatto con tantissimi soggetti con idee differenti, ci è venuta la folgorazione e abbiamo capito l'importanza che uno spazio di coworking può avere nel favorire la nascita di processi di innovazione".

Non solo, Strange Office è anche luogo da cui partono una serie di iniziative dedicate all'innovazione, tra incontri e corsi di formazione. Per il secondo anno di fila, L'Aquila ospiterà in primavera Tedx, il format di speaking dedicato alla tecnologia e alla divulgazione scientifica. L'organizzazione parte da questo spazio. (ANSA).