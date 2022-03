Covid: da oggi l'Abruzzo torna in zona bianca

(ANSA) - PESCARA, 07 MAR - Da oggi l'Abruzzo, passato lo scorso 21 febbraio dalla zona arancione a quella gialla, torna in zona bianca. Il cambio di fascia di colore è stato annunciato venerdì, all'esito del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, da cui era emerso come i parametri fossero compatibili con l'area di rischio senza restrizioni.

Allo stato attuale, alla luce dell'aggiornamento di ieri, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è al 7% per le terapie intensive e al 21% per l'area non critica, mentre l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 555. (ANSA).