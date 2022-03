Arrampicata: Coppa Italia, vincono Biagini e Moroni

(ANSA) - L'AQUILA, 07 MAR - "Puntavo molto su questo risultato. Era nelle mie aspettative". La prima vittoria in assoluto di Pietro Biagini nel circuito Boulder di Coppa Italia di Arrampicata sorprende tutti tranne lui. Il 21enne nazionale B, apparso in gran forma sulle pareti aquilane della Block Land, al termine della due giorni abruzzese, e della prima prova di Coppa Italia, specialità Boulder, ha le idee chiarissime. "Mi sono preparato molto dal punto di vista psicofisico per questa gara - dice -. Ho fatto buone scelte sulle zone delle semifinali e finali. Ora, tra due settimane, a Prato, sarà ancora più dura.

Spero comunque di essere convocato in nazionale A per Meiringen".

La palestra Haslital Climbing Center di Meiringen, in Svizzera, dopo l'annullamento della tappa moscovita, ospiterà infatti dall'8 al 10 aprile la prima tappa di Coppa del Mondo 2021 con ouverture riservata alla prova boulder.

Alla Svizzera sembra guardare anche Camilla Moroni delle Fiamme Oro, che ieri a L'Aquila ha ricominciato vincendo, unica atleta in finale ad aver raggiunto 4 top: "Non sono ancora al massimo nella forma fisica - afferma la 20enne ligure - ma ho avuto buone sensazioni sui blocchi. Fare gare prima della Coppa del Mondo mi aiuta molto a prepararmi. Sta per iniziare la stagione internazionale. Non mi voglio sbilanciare. Proviamo a confermare le belle esperienze dello scorso anno e se ci scappa qualche finale in Coppa del Mondo perché no…".

Hanno completato il podio femminile l'emiliana Giulia Medici (Sport Promotion) ed Alessia Mabboni (CrazyCenter Prato), che hanno potuto duellare solamente fra loro, visto il netto strapotere sui blocchi di Moroni, evidente già dalle qualifiche e nelle semifinali.

Dopo molti tentativi per agganciare i top, tra voli e volumi, prese e sorprese, la prima prova di Coppa Italia, in campo maschile sorride anche a Marcello Bombardi, dell'Esercito, finito secondo e Davide Colombo delle Fiamme Oro, terzo. Nella gara a squadre vincono le Fiamme Oro. (ANSA).