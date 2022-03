L8ttiamo Insieme! flash mob contro sessimo a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 04 MAR - Il Collettivo Zona Fucsia, con 27 associazioni e realtà politiche del territorio pescarese e regionale, presenta la Rassegna "L8ttiamo Insieme! A Feminist March" un insieme di incontri, eventi culturali e reading musicali nello Spazio Matta, per aspettare insieme la manifestazione e lo sciopero femminista che si terrà in piazza della Rinascita l'8 Marzo, alle ore 17.30. Il 6 marzo, nello spazio Matta, dalle ore 16 la mostra di arti figurative #likeawoman: retrospettiva sul ruolo ricoperto dalle donne nel mondo del lavoro e sulle conquiste verso l'emancipazione. La mostra è a cura dell'associazione culturale "I Salotti". Ore 17 Letture di Rosamaria Binni e Human Library al femminile. La libreria vivente è un metodo innovativo, per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e background culturale. Il tema affrontato sarà il lavoro femminile. I "libri viventi" vengono "presi in prestito" per la conversazione. Ore 21 Letture di Arianna Tomassini 21.15: Reading musicale "Te la sei cercata!" a cura di Benedetta La Penna e Miriam Ricordi. Un viaggio tra musica e letture sui temi più importanti del femminismo: il sessismo istituzionalizzato, body shaming, diritti LGBTQI . Per la giornata internazionale dei diritti delle donne, martedì 8 Marzo sit in a piazza della Rinascita per proclamare lo sciopero transfemminista dalle ore 17.30 La manifestazione sarà divisa in due momenti: la prima parte del flash mob e la seconda degli interventi. Saranno consegnati in piazza dei nastrini fucsia da mettere al braccio o da tenere in mano. (ANSA).