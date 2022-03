Immobiliare: cresce gap prezzi casa centro/frazioni L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 04 MAR - A quasi 13 anni dal terremoto del 6 aprile 2009, l'andamento della ricostruzione post-sisma e il progressivo rientro di inquilini privati e aziende nel centro storico dell'Aquila hanno restituito a quest'area un valore immobiliare medio simile a quello di altri capoluoghi di provincia del centro Italia. Tuttavia, permane una differenza sensibile di prezzi tra il centro e le immediate periferie, con borghi e frazioni più distanti.

Questo si evince dalle stime elaborate sul valore immobiliare.

"Nel corso del febbraio 2022", riporta Immobiliare.it, "il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita a L'Aquila è stato più alto nel centro storico con 1.937 euro a metro quadro.

Al contrario, il prezzo più basso è stato nelle frazioni di Paganica, Tempera, Collebrincioni, Assergi con una media di 879 euro al metro quadro".

Nei palazzi storici ricostruiti il valore può superare anche i 3mila euro. Nello stesso periodo, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto "è stato di 7,22 euro al mese in centro. Il prezzo più basso è stato rilevato nelle frazioni di Roio, Bellavista, Pianola - riporta ancora Immobiliare.it con una media di 5,01 euro al mese per metro quadro".

"L'intervento statale nella ricostruzione può assorbire gran parte dei danni sismici, ma è estremamente costoso e i benefici sono sempre fortemente polarizzati all'interno delle comunità locali", valuta il ricercatore del Gssi Giulio Breglia, autore di una tesi di dottorato che mette a confronto l'andamento del mercato immobiliare in aree colpite da disastri naturali.

"L'Aquila ha finalmente ritrovato un valore degli immobili competitivo grazie alla ricostruzione pubblica e privata.

Naturalmente, i prezzi sono calati negli ultimi 2-3 anni per effetto delle dinamiche della crisi e della pandemia". "Il mercato aquilano risente di prezzi stagnanti - avverte l'immobiliarista Sergio Adriani - Questo è anche l'effetto del meccanismo della sostituzione edilizia".

Si parla dei cosiddetti "alloggi equivalenti", vale a dire unità immobiliari abitative, dislocate sul territorio comunale dell'Aquila, danneggiate dal sisma e poi cedute al Comune in cambio di un corrispettivo economico per i proprietari. "Per questi edifici sono stati fissati valori dai 1.500 ai 2.500 euro al metro quadro, da periferie e frazioni al centro, con i valori più alti. E questo ha influenzato il mercato". (ANSA).