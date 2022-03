Ucraina, procede spedita raccolta beni prima necessità

(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - Tantissimi i medicinali e i beni di prima necessità arrivati nel centro di raccolta allestito per la popolazione dell'Ucraina nei locali del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Il centro si trova a Pescara, in piazza Unione 13-15, nel palazzo del Consiglio, con ingresso all'Auditorium De Cecco, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13. L'iniziativa è stata promossa dal capogruppo del M5S in Consiglio regionale Sara Marcozzi e ha avuto subito l'appoggio incondizionato del presidente Lorenzo Sospiri anche per l'utilizzo dell'Auditorium. "Non ci aspettavamo tanta generosità da parte dei cittadini. Stiamo ricevendo beni e medicinali - spiega la volontaria Olena Kuchereshko al lavoro con altre decine di connazionali - e cerchiamo giornalmente di far partire le merci. Abbiamo lanciato qualche giorno fa appelli sui social e siamo stati letteralmente subissati di contatti di persone che volevano informazioni.

Ringrazio la consigliera Sara Marcozzi per aver da subito raccolto il nostro appello". (ANSA).