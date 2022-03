Ucraina, a Pescara Finanza dona beni e fondi per popolazione

(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara insieme al Reparto Aeronavale si unisce all'abbraccio dell'Ucraina. Questa mattina nella Chiesa greco-cattolica di rito bizantino del Santissimo Sacramento per l'Adorazione dì via dei Bastioni, il Comandante delle Fiamme Gialle di Pescara colonnello Antonio Capito, con un'aliquota di finanzieri e una folta rappresentanza ucraina che vive a Pescara, ha organizzato un momento di solidarietà con il popolo ucraino, raccogliendo, tra i militari del Comando di Pescara, beni di prima necessità e fondi da consegnare oggi stesso al parroco ucraino Don Dimitri. All'evento di questa mattina hanno partecipato anche cittadini dì nazionalità russa come occasione dì unione. "Quello di oggi - ha detto il colonnello Caputo - è un momento di fratellanza verso il popolo ucraino e ringrazio per questo Don Dimitri che è oggi al nostro fianco. In questi giorni c'è stato un moto spontaneo per manifestare in maniera concreta un piccolo grande aiuto per chi vive un momento di difficoltà. Solidarietà e fratellanza vuol significare anche carità e ringrazio tutti per la partecipazione per questo primo gesto di vicinanza nei confronti anche della comunità ucraina pescarese". "Grazie ai finanzieri per la loro immensa generosità - ha detto Don Dimitri. Grazie anche ai miei ragazzi, fratelli, che hanno capito che camminando uniti contro le ostilità, è possibile intonare insieme un inno alla pace. Aspettiamo e preghiamo oggi per la pace che arrivi al più presto". (ANSA).