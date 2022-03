Incendio in cabina elettrica Pescara, migliaia senza energia

(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - Disagi, in tarda mattinata, a Pescara, per l'incendio di una cabina primaria di distribuzione elettrica che si trova nella zona Sud della città, nell'area di via Tirino. Migliaia le utenze disalimentate a causa del rogo, non solo nel capoluogo adriatico, ma anche nei comuni limitrofi, come Francavilla al Mare (Chieti) e Torrevecchia Teatina (Chieti). L'emergenza sta rientrando rapidamente grazie a manovre di telecontrollo da parte dei tecnici di e-Distribuzione, che hanno consentito di ripristinare il servizio. Il rogo è stato già domato dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia municipale. (ANSA).