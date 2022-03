Ucraina: importatore olio girasole, con stop aumento prezzi

(ANSA) - TERMOLI, 02 MAR - "L'Italia importa grano duro e olio di girasole da Russia e Ucraina e la guerra sta creando grossi problemi nell'approvvigionamento dei prodotti". La conferma arriva dagli operatori del settore dei cereali che annunciano un aumento dei prezzi entro breve tempo.

"La guerra sta determinando lo stop dei trasporti di semi e prodotti come olio di girasole e grano duro - dichiarano dalla Op cereali centro sud, società consortile di Termoli tra i più grandi del centrosud con più sedi in più regioni - E' chiaro che, senza rifornimenti da Russia e Ucraina che sono dei grandi produttori, i prezzi sono destinati ad aumentare, a schizzare verso l'alto. C'è tanta incertezza in questo periodo".

Le scorte attuali non permettono al settore di poter proseguire per molto tempo senza ulteriori approvvigionamenti. Secondo dati Assitol, infatti, a partire dal 2015, la quota di import di olio grezzo dall'Ucraina è cresciuta notevolmente passando dal 54% al 63%. Di fatto l'attuale conflitto, andrà a penalizzare fortemente il settore in Italia. (ANSA).