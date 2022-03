Giro e viabilità, Giunta Abruzzo approva fondi per 1,7 mln

(ANSA) - L'AQUILA, 01 MAR - La seduta straordinaria della Giunta regionale su proposta del Presidente Marco Marsilio ha riprogrammato risorse FSC (fondo Sviluppo e Coesione) per un totale di un milione e 700mila euro. Si procede così al finanziamento di interventi di sistemazione stradale per il Giro d'Italia e la Tirreno Adriatica, edizione 2022.

Per il Giro d'Italia: Provincia di Chieti (€ 650.000,00); Comune di Fara Filiorum Petri (€ 200.000,00); Comune di Roccamontepiano (€ 120.000,00); Comune di Pretoro (€ 160.000,00). Per la Tirreno Adriatica: Provincia di Teramo (€ 570.000,00). (ANSA).