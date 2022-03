Expo Dubai:agrifood Abruzzo,percezione ok in 5 Continenti

(ANSA) - L'AQUILA, 01 MAR - Ventidue imprese con oltre 100 prodotti protagonisti all'Expo di Dubai 2020, dal 7 al 12 febbraio, in occasione di "Abruzzo sostenibile nell'agrifood": molti contratti sono stati chiusi, altri si stanno per chiudere mentre il brand Abruzzo, legato alle sue eccellenze enogastronomiche, ha visto decuplicare, nello stesso periodo, le menzioni sul web e sui social, citate e recensite da prestigiose testate nazionali e internazionali. Quello che più conta, con un sentiment fortemente positivo, nei cinque continenti, dagli Stati Uniti al Sud America, dal nord Africa all'Australia passando per la Russia, l'india, il Messico, il Giappone e tutti i paesi europei. Questi i risultati "tangibili e concreti" emersi attraverso una specifica piattaforma, riferiti alla missione fortemente voluta dalla Regione Abruzzo, con la "spedizione" curata, nel ruolo di braccio operativo, dall'Azienda regionale attività produttive (Arap). L'evento ha avuto come teatro la prestigiosa vetrina internazionale di Dubai, con l'obiettivo di conquistare nuovi mercati, favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta del comparto enogastronomico, con il coinvolgimento di importatori, buyers, stampa internazionale, influencer, consulenti, chef e imprenditori dell'agrifood, già operanti in Medio Oriente e in altre aree del mondo, presenti nella metropoli Emiratina. A tracciare il bilancio oggi, a Palazzo Silone, a L'Aquila, sede della giunta regionale, il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, e il direttore generale dell'Arap, Antonio Morgante, che hanno illustrato gli esiti del monitoraggio effettuato dalla piattaforma informatica attivata già dal mese di novembre, con periodo di osservazione a partire da gennaio, circa la penetrazione e la diffusione del marchio Abruzzo sul web e sui social. Tanti i prodotti portati a Dubai, dallo zafferano al tartufo, passando per olio, vino, ortofrutta, pasta secca e fresca, pasticceria e gelateria, ma anche l'antica arte della falconeria, le aree protette, il cicloturismo con via verde della costa dei Trabocchi e l'iposmia del Gran Sasso e Monti della Laga. A conferma, è stato sottolineato in conferenza stampa, il nesso indissolubile e vincente tra territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, come da strategia disegnata da Arap. (ANSA).