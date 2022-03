Ucraina: a Pescara raccolta medicinali

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - Anche in Abruzzo non si ferma la macchina della solidarietà verso la popolazione dell'Ucraina.

L'Associazione Culturale Cristiana Italo Ucraina-Roma, ha infatti organizzato anche a Pescara la raccolta di medicinali da spedire in Ucraina per l'emergenza venutasi a creare negli ultimi giorni. "Servono - spiega il coordinatore dell'associazione per l'Abruzzo Carlo Sanvitale - prevalentemente antinfiammatori, antibiotici, emostasi, garze, bende, sistemi endovenosi, siringhe. Per tutti coloro che vorranno contribuire siamo presso il parcheggio vicino alla stazione centrale di Pescara dove si raccolgono la Domenica i pullmini Ucraini. Per informazioni si prega di contattare i responsabili dell'Associazione per l'Abruzzo. Già oggi abbiamo il primo corriere in partenza per consegnare gli aiuti che faranno la prima tappa a Leopoli. Le organizzazioni umanitarie e sanitarie ci hanno chiesto sopratutto medicinali perché per i feriti militari e civili Altre associazioni Non pensavamo di ricevere tanta solidarietà. Famiglie abruzzesi hanno messo a disposizione anche degli alloggi per gli ucraini che stanno arrivando. Nei prossimi giorni organizzeremo tramite la sede centrale di Roma credo altri punti di aiuto in Abruzzo". (ANSA).